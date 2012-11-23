Paranavaí recebe Ônibus Lilás com ações de conscientização e atendimento à população

Como parte da programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Prefeitura de Paranavaí recebe, no dia 18 de agosto, o Ônibus Lilás. A ação será realizada gratuitamente no pátio da Prefeitura e contará com uma programação aberta ao público, voltada à promoção dos direitos das mulheres, à prevenção da violência de gênero e ao fortalecimento da rede de proteção.

As atividades terão início às 9h, com a abertura oficial e a presença de autoridades municipais. Na sequência, às 10h, haverá uma apresentação cultural. Das 10h30 às 16h, o Ônibus Lilás permanecerá à disposição da população, oferecendo orientações sobre os direitos das mulheres, os canais de denúncia e os serviços disponibilizados pela rede de atendimento e proteção.

Segundo o prefeito de Paranavaí, Maurício Gehlen, a presença do Ônibus Lilás no município fortalece o compromisso da administração municipal com a proteção das mulheres e a promoção de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência.

"Receber o Ônibus Lilás é fortalecer uma rede de proteção que salva vidas. Queremos que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que pode contar com o apoio do poder público. A informação, o acolhimento e o acesso aos serviços são fundamentais para romper o ciclo da violência e construir uma sociedade mais justa, segura e respeitosa para todos", destacou o prefeito.

Serviço:

Ônibus Lilás em Paranavaí

Data: 18 de agosto

Horário: Das 9h às 16h

Local: Pátio da Prefeitura de Paranavaí

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí