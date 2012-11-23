Paranavaí recebe primeiras doses da vacina contra VSR para gestantes

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí recebeu, nesta segunda-feira (8), a primeira remessa da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), utilizada na prevenção de bronquiolite e outras infecções respiratórias graves. Ao todo, chegaram 283 doses enviadas pela 14ª Regional de Saúde, o que corresponde a 23% do total que ainda será disponibilizado ao município.

De acordo com o setor de Imunização, as gestantes com 28 semanas ou mais devem procurar a unidade de saúde onde realizam o pré-natal para receber a vacina.

A coordenadora de Imunização, Grazieli Neves, reforçou a importância da proteção. “O Vírus Sincicial Respiratório é uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, especialmente nos primeiros meses de vida. Pode causar bronquiolite, pneumonia e outras complicações que levam à hospitalização. A vacinação das gestantes tem como objetivo proteger o bebê nos primeiros seis meses de vida, período de maior risco de gravidade pelo VSR", disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí