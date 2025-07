Paranavaí recebe três novas ambulâncias para o Samu

O município de Paranavaí foi contemplado com três novas ambulâncias destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A entrega simbólica dos veículos aconteceu nesta sexta-feira (18/7) e integra as ações do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, voltadas ao fortalecimento da saúde pública.

Durante a cerimônia, o prefeito Mauricio Gehlen destacou a importância do investimento para a cidade e a região. “Estamos muito felizes por receber essas três novas ambulâncias. É gratificante ver a renovação da frota, porque o atendimento prestado por essa equipe maravilhosa nos dá segurança e tranquilidade. Isso mostra o quanto é importante a parceria entre os governos federal, estadual e municipal para garantir um serviço de qualidade à população. É um orgulho para Paranavaí”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Martins Vilar, também celebrou a conquista. “É com grande satisfação que realizamos hoje a entrega de três novas ambulâncias ao Samu de Paranavaí, veículos encaminhados pelo Governo Federal para o fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência. Essa ação representa um passo essencial na renovação da frota local, garantindo mais eficiência, segurança e qualidade nos atendimentos. É o cuidado com a vida sendo tratado com prioridade”, declarou.

Em março deste ano, os 28 municípios que integram a Amunpar (Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná), incluindo Paranavaí, foram contemplados com oito novas ambulâncias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí