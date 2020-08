Paranavaí registra 12º óbito de paciente com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta terça-feira (4/8) o 12º óbito de paciente com Covid-19 em Paranavaí. O paciente, um homem de 60 anos, estava internado na ala exclusiva para Covid da Santa Casa desde o dia 15 de julho e faleceu no final da tarde de ontem (dia 3/8).

Segundo informações do boletim diário divulgado pelo setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o paciente foi internado inicialmente na enfermaria da ala Covid com quadro estável, recebendo suporte de oxigênio. O laudo com resultado positivo para Covid-19 saiu no dia 21 de julho. No último sábado, dia 1º, foi transferido para a UTI por necessitar de maior vigilância. No final da tarde desta segunda-feira (3), o paciente apresentou piora em seu estado de saúde e evoluiu a óbito. Segundo os registros da Santa Casa, o homem não tinha doenças pré-existentes.

As onze primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de uma mulher de 40 anos no dia 14 de abril; outra mulher de 51 anos no dia 18 de abril; um homem de 44 anos no dia 2 de maio; uma mulher de 78 anos no dia 3 de maio; um homem de 85 anos no dia 13 de maio; um homem de 53 anos no dia 18 de maio; uma mulher de 75 anos no dia 8 de junho; um homem de 55 anos no dia 5 de julho; um homem de 71 anos (morador de Paranavaí que faleceu em Curitiba) no dia 18 de julho; outro homem de 57 anos no dia 22 de julho; e uma mulher de 79 anos no dia 1º de agosto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí