Em uma semana, a Vigilância em Saúde registrou 254 novos casos confirmados de dengue em Paranavaí. No dia 23 de março eram 5.135 casos confirmados apenas este ano. Ontem, dia 31/3, o número subiu para 5.389.

"Fechamos o primeiro trimestre com 5.860 casos suspeitos notificados em Paranavaí. Desde 1º janeiro estamos fazendo quase duas mil notificações por mês. No mês de março todos se focaram na contenção viral do Coronavírus (Covid-19), mas não deixamos de nos preocupar com a situação da dengue em Paranavaí. Volto a repetir: a epidemia ainda não está contida. Temos, inclusive, um caso de morte por dengue hemorrágica sendo investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA). A população precisa entender que o combate à pandemia do Coronavírus não pode fazer parar o combate à dengue. Pacientes com dengue se tornam ainda mais vulneráveis, pois a imunidade está comprometida e, caso sejam expostos ao Covid-19, podem ficar em estado muito mais grave", explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

Mesmo com as ações de enfrentamento ao Covid-19, as equipes da Vigilância em Saúde continuam realizando todas as ações de orientação, visitas domiciliares para eliminação de criadouros e atendimentos dos casos suspeitos nas unidades de saúde do município.

“Nenhum agente de endemia foi dispensado do trabalho de campo. As visitas de orientação e fiscalização estão acontecendo normalmente e os profissionais estão adotando todas as medidas de prevenção ao Coronavírus. A dificuldade continua sendo o acesso para verificação nas residências. Muita gente se nega a abrir as casas para que as vistorias sejam realizadas. E, infelizmente, apesar de ter muita gente em casa cumprindo o isolamento social que o momento exige, as pessoas não estão dando a devida atenção à limpeza dos seus quintais e eliminação dos recipientes que acumulam água e podem se tornar criadouros de dengue”, frisa Keila.

Os números da dengue em Paranavaí, de 1º de janeiro até 31 de março, são: 5.860 casos suspeitos notificados, 5.389 confirmados, 235 descartados e 240 aguardando resultado dos exames.

Lembrando que quem estiver com sintomas de dengue, pode procurar atendimento em qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde) do município, exceto na UBS Central, que hoje trabalha como unidade de referência para casos suspeitos de Coronavírus.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí