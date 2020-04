Um balanço realizado pela Vigilância em Saúde com os números da dengue em Paranavaí neste ano de 2020 revela que o município tem registrado, em média, 55 novos casos confirmados da doença por dia. A média é revelada através de uma conta simples: de 1º de janeiro até 16 de abril, ou seja, 107 dias, foram registrados 5.919 casos confirmados de dengue na cidade.

Mesmo com a queda das temperaturas nos últimos dias, a confirmação de novos casos de dengue não parou. No dia 23 de março eram 5.135 casos confirmados apenas este ano na cidade. No dia 31, o número subiu para 5.389. No dia 7 de abril, os casos confirmados já somam 5.774. E agora, até ontem (16 de abril), já são 5.919.

E a coordenadora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato, insiste: “A epidemia de dengue não está contida em Paranavaí e as pessoas precisam dar atenção à limpeza de seus quintais. Os agentes de endemias estão fazendo as visitas de campo diariamente e muita gente continua não abrindo a casa para a vistoria. O momento exige sim uma atenção às medidas preventivas contra o Covid19, mas o combate à dengue não pode parar”, destaca.

Os números da dengue em Paranavaí, de 1º de janeiro até 16 de abril, são: 6.464 casos suspeitos notificados, 5.919 confirmados, 294 descartados e 251 aguardando resultado dos exames.

Lembrando que quem estiver com sintomas de dengue, pode procurar atendimento em qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde) do município, exceto na UBS Central, que hoje trabalha como unidade de referência para casos suspeitos de Coronavírus.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí