Paranavaí registra mais quatro óbitos de pacientes com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (23/6) o 236º, 237º, 238º e 239º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Os pacientes eram: um homem de 46 anos, sem comorbidades relatadas, que entrou em óbito no dia 18 de junho; um homem de 48 anos, com obesidade e hipertensão como doenças pré-existentes, que faleceu no dia 21 de junho; um homem de 26 anos, com asma como comorbidade associada, que também entrou em óbito no dia 21; e uma mulher de 43 anos, com hipertensão e obesidade como doenças relatadas, que faleceu nesta terça-feira, dia 22 de junho. Todos os pacientes estavam internados na ala Covid da Santa Casa.

As 235 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril de 2020; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; oito homens e quatro mulheres em janeiro de 2021; onze homens e quatorze mulheres em fevereiro; dezoito homens e vinte e cinco mulheres em março; vinte e seis homens e vinte e duas mulheres em abril; e dezoito homens e vinte e uma mulheres em maio; e dezessete homens e dezesseis mulheres neste mês de junho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí