Paranavaí registra segunda morte por Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no fim da manhã deste sábado (18/4) a segunda morte por Covid-19 em Paranavaí. A paciente, uma mulher de 51 anos, estava internada na UTI do setor exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 da Santa Casa desde o dia 11 de abril. O laudo do LACEN (Laboratório Central do Paraná) com o resultado positivo para Covid-19 foi liberado na última quinta-feira, dia 16.

A paciente procurou atendimento na UPA 24 horas no dia 11 de abril com falta de ar, tosse, fraqueza e febre. Ela foi encaminhada no mesmo dia para internamento na Santa Casa, onde ficou na UTI utilizando respirador. Segundo informações repassadas pela diretoria técnica da Santa Casa, a mulher fazia parte do grupo de risco por ter comorbidades como hipotireoidismo e anemia falciforme. Ela entrou em óbito na manhã deste sábado (18/4) devido a complicações do Coronavírus.

A paciente trabalhava em uma indústria de Paranavaí, onde, até o momento, outras sete pessoas já foram confirmadas para Covid-19 – uma mulher de 43 anos, que está internada na UTI da Santa Casa desde o dia 6 de abril; uma mulher de 40 anos que estava internada na UTI da Santa desde o dia 7 de abril e morreu em decorrência de complicações pulmonares na manhã da última terça-feira (14/4); uma mulher de 34 anos que está internada na Enfermaria do setor de Covid da Santa Casa desde o dia 7 de abril; uma mulher de 25 anos, um homem de 29 anos, outro homem de 27 anos e um rapaz de 18 anos, todos em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí