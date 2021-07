Paranavaí registrou 10.290 casos positivos e 217 óbitos de pacientes com Covid no 1º semestre de 2021

Um levantamento feito pela Vigilância em Saúde mostra que, no primeiro semestre de 2021, foram registrados 81,60% de todos os casos positivos de Covid-19 em Paranavaí desde o início da Pandemia. Além disso, 86,11% dos óbitos registrados também ocorreram no primeiro semestre deste ano.

De 1º de janeiro a 30 de junho de 2021, o município contabilizou 10.290 casos positivos do novo Coronavírus – 1.173 em janeiro, 1.277 em fevereiro, 1.538 em março, 924 em abril, 2.679 em maio e 2.699 em junho. De março a dezembro de 2020 foram 2.320.

Com relação ao número de óbitos, no primeiro semestre de 2021 foram registrados 217 mortes de pacientes com Covid-19 – 12 em janeiro, 25 em fevereiro, 43 em março, 48 em abril, 39 em maio e 50 em junho. O número é seis vezes maior que de março a dezembro de 2020, quando foram registrados 35 óbitos.



Balanço mês a mês do Covid em Paranavaí





“Nossos esforços hoje se concentram na imunização de rebanho. Temos trabalhado com uma verdadeira força-tarefa para manter as ações de vacinação em massa no Centro de Eventos. A meta é alcançar pelo menos 80% da população vacinada com as duas doses. Assim, teremos um maior controle da circulação do vírus e a chance de as pessoas positivarem e terem agravamento da doença diminuem consideravelmente. Mas, mesmo vacinada, a população precisa pelo menos continuar dando atenção às medidas básicas como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março de 2020. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março de 2020 com resultado positivo.

O último boletim Covid divulgado nesta terça-feira (6/7) registrava 12.810 casos confirmados, 12.355 pessoas recuperadas da doença e 239 pessoas suspeitas (aguardando resultados de exames).

População Economicamente Ativa é a mais infectada – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 10.290 pessoas positivadas no primeiro semestre de 2021 para o novo Coronavírus, 75,27% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 4.391 pessoas (42,67% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 3.354 casos confirmados (32,60%). Os idosos a partir de 60 anos são 12,25% dos casos positivados (1.261 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 1.284 pessoas positivadas (12,48% do total), entre eles estão 44 bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 10.290 pessoas positivadas no primeiro semestre para Covid-19 em Paranavaí, 5.386 (52,34%) são do sexo feminino e 4.904 (47,66%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (63,86%) foi confirmada através de Testes Rápidos – 6.571 pessoas no total. Outras 3.331 pessoas (32,37%) tiveram seus resultados positivados através de laudos do LACEN e 388 pessoas (3,77%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí