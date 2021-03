Paranavaí registrou oito óbitos de pacientes com Covid-19 no fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta segunda-feira (15/3) o 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º e 89º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Os pacientes eram quatro homens de 27, 62, 74 e 80 anos; e quatro mulheres de 52, 53, 71 e 73 anos.

A Santa Casa registrou 5 óbitos no fim de semana. No sábado, dia 13, o óbito foi de um homem de 80 anos com hipertensão e diabetes como comorbidades. Já no domingo foram quatro óbitos: um homem de 62 com hipertensão; uma mulher de 71 anos com hipertesão e diabetes; uma mulher de 73 anos com hipertensão, diabetes e ex-tabagista; e um homem de 27 anos sem comorbidades.

Na UPA, foi registrado um óbito no sábado, dia 13. O paciente era um homem de 74 anos, com hipertensão como comorbidade.

E no Hospital de Campanha do Morumbi foram dois óbitos: uma mulher de 53, sem comorbidades, que faleceu na sexta-feira (12); e uma mulher de 52 anos, com depressão e ansiedade como comorbidades, que entrou em óbito no domingo, dia 14.

As 81 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; oito homens e quatro mulheres em janeiro; onze homens e quatorze mulheres em fevereiro; e três homens e seis mulheres neste mês de março.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí