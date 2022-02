Paranavaí registrou quase 6.400 casos positivos de Covid no mês de janeiro

O ano de 2022 começou com Paranavaí quebrando o recorde de número de casos positivos de Covid-19. Só no mês de janeiro, o município alcançou a marca de 6.368 novos casos conhecidos. O número é 136% maior que o de junho de 2021, até então considerado o pior mês desde o início da pandemia com 2.699 casos positivos registrados.

No segundo semestre de 2021 (de julho a dezembro), Paranavaí somou 2.365 casos positivos de Covid-19. Foram 985 casos em julho, 313 em agosto, 311 em setembro, 340 em outubro, 283 em novembro e 133 em dezembro. Ou seja, o número de 6.368 casos positivos registrados no mês de janeiro de 2022 foi 169,30% maior que a soma de casos do segundo semestre de 2021.

Agora, janeiro de 2022 já é o novo mês de pico (com maior número de casos positivos) desde o início da pandemia. O segundo pior mês passa a ser e junho de 2021, quando 2.699 pessoas positivaram para Covid-19, e o terceiro pior mês foi maio de 2021, quando foram registrados 2.679 novos casos.

Dos 6.368 casos positivos registrados no município de 1ª a 31 de janeiro de 2022, 137 foram detectados através de laudos do LACEN, 290 através de exames particulares de PCR ultrassensível e 5.941 por Testes Rápidos. Dos casos confirmados, 480 foram crianças com idades entre 1 mês e 12 anos; 197 adolescentes entre 13 e 17 anos; 2.410 homens com idades entre 18 e 95 anos; e 3.281 mulheres entre 18 e 96 anos.



Casos graves – Apesar do alto índice de circulação viral, o número de pessoas internadas ou com agravamento da doença está se mantendo sob controle.

“Hoje, temos seis pacientes internados na ala Covid da Santa Casa, apenas um em leito de UTI. Isso nos mostra que o alto índice de cobertura vacinal é eficaz no sentido de conter os sintomas de agravamento da doença e necessidade de internamentos”, frisa a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

O último Vacinômetro de Paranavaí mostrou que até quinta-feira, dia 27 de janeiro, 160.254 doses de vacina contra o Coronavírus já foram aplicadas na cidade nas três fases da Campanha de Imunização. Deste total, 75.548 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 67.207 pessoas já estão com o esquema vacinal completo. Outras 24.509 pessoas maiores de 18 anos também já receberam a 3ª dose (dose de reforço) em Paranavaí.

Segundo dados levantados pela Vigilância em Saúde para a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranavaí tem, no momento, 86.517 pessoas aptas a receberem as doses da vacina contra Covid, sendo 71.396 pessoas maiores de 18 anos; 6.814 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos; e 8.307 crianças com idades entre 5 e 11 anos.

Com base neste levantamento, o município tem hoje 87,32% da população apta vacinada com a 1ª dose e 77,68% da população apta com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí