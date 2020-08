Paranavaí ressalta a importância do aleitamento materno durante o Agosto Dourado

Este é o mês conhecido mundialmente como o Agosto Dourado. Durante 31 dias são desenvolvidas ações de promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde tem reforçado que o aleitamento materno exclusivo e em livre demanda deve ser mantido e estimulado, mesmo durante o período de pandemia da Covid-19, já que, até o momento, não existem evidências científicas que comprovem a presença do Coronavírus no leite materno de mulheres que contraíram a doença.

Em Paranavaí, o programa Saúde da Mulher e da Criança coordena o trabalho de orientação às mães, tanto para a amamentação de seus próprios bebês quanto para a doação do leite materno utilizado para alimentar crianças internada na UTI Neonatal da Santa Casa.

“Desde 1996, a equipe o Posto de Coleta de Leite Materno de Paranavaí faz a coleta do leite materno das doadoras e envia para o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Universitário de Maringá. Lá, este leite é tratado e devolvido para a Santa Casa na quantidade e na forma adequada para ser consumido pelas crianças da UTI Neonatal. Cada litro de leite doado pode alimentar até 10 crianças. Muitas delas chegam a ficar mais de dois meses internadas, recebendo o leite que é doado pelas mães em período de amamentação da nossa cidade. No primeiro semestre, coletamos 211.960 litros de leite materno, o que contribuiu muito para o restabelecimento da saúde dos recém-nascidos hospitalizados”, destaca a coordenadora do programa Saúde da Mulher e da Criança, Mariana Águila.

Para Mariana, é muito importante que as mães que acabaram de dar à luz e tenham leite sobrando, colaborem com as doações, especialmente do colostro, que é o leite dos primeiros dias após o parto. “Ele tem muitas propriedades importantes para o desenvolvimento dos bebês que estão em situação de internamento. Além disso, o leite materno em geral tem inúmeros fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções”, explica. Mas, segundo a coordenadora do programa Saúde da Mulher e da Criança, com a chegada do inverno, as coletas diminuíram e o Banco de Leite precisa de doadoras. “Mesmo com a pandemia, as Unidades Básicas de Saúde estão fornecendo apoio e incentivo ao aleitamento materno por via remota, assim como o Banco de Leite. Por isso, se alguma mãe precisar de ajuda, apoio neste momento tão importante e decisivo, ou ainda quiser ser uma doadora de leite materno, pode procurar informações nas UBSs e no Posto de Coleta”, frisa Mariana.

Para fazer contato com o Posto de Coleta de Leite Materno de Paranavaí, basta ligar para os telefones 3423-2046 ou 99138-6683 (whatsapp). Leite Materno – O leite materno é um alimento completo; é a melhor fonte de nutrição infantil, sendo capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos. Protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Além disso, reduz o risco de a criança desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida adulta. O Ministério da Saúde recomenda que as crianças sejam amamentadas até os dois anos ou mais e, de forma exclusiva, até o sexto mês de vida. O leite humano é superior a qualquer tipo de fórmula. Para cada litro de leite oferecido para as crianças prematuras é possível diminuir dois dias de permanência na UTI Neonatal e a alta hospitalar é mais precoce, pois as crianças ganham peso mais rápido e ficam mais resistentes. A amamentação também é importante para a saúde da mulher, ajudando a reduzir o risco de câncer de mama e de ovários.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí