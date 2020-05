Paranavaí tem 3 novos casos confirmados de Covid-19 e 52 pessoas recuperadas

Nesta quarta-feira (6/5), a Secretaria Municipal de Saúde anunciou dois dados importantes sobre o combate à pandemia de Covid-19 em Paranavaí. Três novos casos foram confirmados através de laudos do LACEN, Testes Rápidos e ainda exames de PCR ultrassensível realizados em laboratórios particulares autorizados pelo LACEN. Em contrapartida, subiu para 52 o número de pessoas recuperadas, que já cumpriram os 14 dias de isolamento e estão fora do período de transmissão da doença.



3 novos casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí



Os pacientes confirmados nesta quarta-feira (6) são um homem de 31 anos e duas mulheres de 20 e 42 anos. As duas mulheres já são consideradas como pacientes recuperadas por já terem passado do período de 14 dias do início dos sintomas. O homem está cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitorado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) dos três pacientes confirmados.

Com os resultados de hoje, Paranavaí tem agora 79 casos confirmados de Coronavírus, 42 por exames do LACEN, 28 por Testes Rápidos e outros 9 por exames de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí