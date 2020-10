Paranavaí tem 6.859 casos confirmados de dengue em nove meses

Um levantamento realizado pelo setor de epidemiologia da Vigilância em Saúde de Paranavaí aponta que, de 1º de janeiro a 30 de setembro deste ano, um total de 7.464 pessoas foram notificadas com suspeita de dengue na cidade. Deste total, 6.859 casos foram confirmados, 596 descartados e 9 ainda aguardam resultados de seus exames.

O primeiro quadrimestre (de 1º de janeiro a 30 de abril) registrou 97,10% dos casos positivos de dengue em Paranavaí. No mês de janeiro foram 3.326 confirmados, outros 2.147 em fevereiro, 863 em março e 324 em abril, um total de 6.660 no período mais quente do ano.

Em nove meses, também foram confirmadas sete mortes por dengue na cidade: três em fevereiro, duas em março, uma abril e uma em maio. Estes óbitos foram investigados pela Secretaria de Estado da Saúde e receberam laudo positivo para causa morte por dengue. Outros dois óbitos ocorridos no mês de agosto ainda estão em investigação – de um homem de 34 anos e um menino de 10 anos.

A preocupação agora é com as altas temperaturas que têm sido registradas em Paranavaí desde o início da primavera. O calor, aliado aos períodos de chuvas, compõem a receita perfeita para a procriação das larvas do mosquito Aedes aegypti que podem estar depositados em calhas, vasos de plantas, comedouros de animais, pneus, garrafas e outros recipientes indevidamente descartados ou armazenados nos quintais das residências, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais. Por isso, a recomendação da Vigilância em Saúde é para que os cuidados com a dengue sejam retomados o quanto antes para evitar uma epidemia na cidade.

