A Secretaria Municipal de Saúde anunciou no início da tarde deste sábado (25/4) que mais três pessoas foram confirmadas para Covid-19 em Paranavaí. Dois dos pacientes foram confirmados para a doença através de Testes Rápidos e um através de laudo liberado pelo LACEN (Laboratório Central do Paraná). Agora, Paranavaí já soma 24 casos confirmados, 14 por exames do LACEN e outros 10 por Testes Rápidos.



Paranavaí tem mais 3 casos confirmados de Covid-19



O paciente confirmado através do laudo do LACEN é um homem de 31 anos, que procurou atendimento na UBS Centro no último dia 20, apresentando tosse, dor de garganta e febre. Desde então, ele está em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela equipe da Secretaria de Saúde por telefone. O caso dele não tem qualquer relação com outros casos confirmados nas últimas semanas de trabalhadores de uma indústria da cidade.

Os outros dois pacientes confirmados através de Testes Rápidos são um rapaz de 22 anos, apresentando febre, tosse e falta de ar desde o dia 13 de abril e sofre de obesidade; e uma mulher de 38 anos, apresentando tosse, dor nas costas, falta de olfato e paladar e cansaço desde o dia 19 de abril. Os dois pacientes são trabalhadores da mesma indústria onde outras 11 pessoas de Paranavaí já foram confirmadas para Covid-19 nas últimas duas semanas.

A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) dos três pacientes confirmados neste sábado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí