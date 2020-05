Paranavaí tem mais 8 pessoas confirmadas para Covid-19 nesta segunda

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta segunda-feira (4/5) uma série de resultados de exames de pacientes com suspeita de Coronavírus. Mais 8 pessoas de Paranavaí foram confirmadas para Covid-19 através de laudos do LACEN, Testes Rápidos e ainda exames de PCR ultrassensível realizados em laboratórios particulares autorizados pelo LACEN. Agora, já são 66 casos confirmados na cidade, 38 por exames do LACEN, 20 por Testes Rápidos e outros 8 por exames de PCR ultrassensível.



Os pacientes confirmados são um homem de 20 anos, seis mulheres de 27, 33, 39, 45, 46 e 49 anos e uma criança de 1 ano e 7 meses. Entre os confirmados, quatro são profissionais de saúde e dois são funcionários da mesma indústria onde outras 17 pessoas de Paranavaí já foram confirmadas para Covid-19 nas últimas semanas.

Todos os pacientes confirmados nesta segunda-feira (4/5) estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitorados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) dos oito pacientes confirmados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí