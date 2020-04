A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na manhã desta quinta-feira (16/4) mais resultados de exames de pacientes suspeitos de Coronavírus. Dois novos casos de Covid-19 foram confirmados através do laudo liberado pelo LACEN (Laboratório Central do Paraná). Agora, Paranavaí já soma 14 casos confirmados, 11 por exames do LACEN e outros 3 por testes rápidos feitos em laboratórios particulares.



LACEN confirma mais dois casos de Covid-19 em Paranavaí



A primeira paciente confirmada hoje para Covid é uma mulher de 25 anos que procurou atendimento na UPA 24 horas no dia 9 de abril apresentando dores musculares, dor de cabeça, diarreia, tosse produtiva e febre. Ela foi medicada e orientada a cumprir isolamento domiciliar.

O segundo caso confirmado também é de uma mulher, de 51 anos de idade. Ela foi atendida na UPA 24 horas no dia 11 de abril com falta de ar, tosse, fraqueza e febre. A paciente foi encaminhada para internamento na Santa Casa, no setor exclusivo para casos suspeitos e confirmados de Covid-19. A mulher está na UTI, utilizando respirador.

A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) das duas pacientes. Elas trabalham na mesma indústria onde outras cinco pessoas de Paranavaí já foram confirmadas para Covid-19 nos últimos dias – uma mulher de 43 anos, que está internada na UTI da Santa Casa desde o dia 6 de abril; uma mulher de 40 anos que estava internada na UTI da Santa desde o dia 7 de abril e morreu em decorrência de complicações pulmonares na manhã da última terça-feira (14/4); uma mulher de 34 anos que está internada na Enfermaria do setor de Covid da Santa Casa desde o dia 7 de abril; um homem de 29 anos e outro homem de 27 anos, ambos em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí