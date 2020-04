A Secretaria Municipal de Saúde recebeu no final da manhã desta segunda-feira (13/4) os resultados de vários exames de pacientes suspeitos de Coronavírus. Três novos casos de Covid-19 foram confirmados através dos laudos liberados pelo LACEN (Laboratório Central do Paraná). Agora, Paranavaí já soma 11 casos confirmados, 8 por exames do LACEN e outros 3 por testes rápidos feitos em laboratórios particulares.

A primeira paciente confirmada hoje para Covid é uma mulher de 40 anos que procurou atendimento na UPA 24 horas no dia 7 de abril relatando tosse, cefaleia, febre e desconforto respiratório. Ela foi encaminhada no mesmo dia para internamento na Santa Casa onde foi realizada uma tomografia que constatou que os dois pulmões estavam bastante comprometidos. No dia 8 de abril ela foi entubada e desde então está internada na UTI do setor exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 na Santa Casa, utilizando respirador pulmonar.

O segundo paciente confirmado é um homem de 29 anos que procurou atendimento na UPA 24 horas no dia 8 de abril. Ele apresentava tosse intensa, dor no peito e febre e foi encaminhado para internamento na enfermaria do setor exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 na Santa Casa. Com a melhora dos sintomas, ele teve alta no último dia 11 e foi encaminhado para cumprir isolamento domiciliar.

O terceiro paciente confirmado também é um homem, de 27 anos de idade. Ele foi atendido na UPA 24 horas no dia 6 de abril apresentando apenas sintoma de tosse. Ele está em isolamento domiciliar desde o atendimento.

A Vigilância em Saúde vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) dos três pacientes. Todos os pacientes confirmados para Covid-19 nesta segunda-feira (13/4) são trabalhadores da mesma indústria. A empresa comunicou à Vigilância que paralisou os trabalhos no último dia 9 e orientou a todos os funcionários para cumprirem o isolamento domiciliar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí