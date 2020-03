A Secretaria Municipal de Saúde anunciou na manhã deste domingo (22/3) o primeiro caso confirmado do novo Coronavírus (Covid-19) em Paranavaí. A coleta do exame foi realizada no dia 15 (domingo).

O paciente confirmado é um homem de 70 anos, que esteve recentemente em viagem para o Nordeste e fez escala de voo em São Paulo (cidades com transmissão comunitária). O homem não relatou ter doenças crônicas, mas se enquadra no grupo de risco por conta da idade. Desde o dia 13 (sexta-feira), quando começou a apresentar os sintomas, o paciente e os familiares foram colocados em isolamento na residência pelo período de 14 dias. Ele está sendo monitorado pela equipe da Vigilância em Saúde através de contatos telefônicos. Hoje o paciente relata apenas sintomas leves.

“A confirmação oficial do caso confirmado deve sair apenas nesta segunda-feira (23/3), com a divulgação do laudo do LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná), mas em respeito à população, estamos divulgando o caso hoje para reforçar o alerta máximo às normas de isolamento social. Não há dúvidas de que o caso é confirmado”, explicou a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

A Vigilância em Saúde de Paranavaí alerta para que todas as pessoas que chegaram recentemente de viagens feitas para o exterior (Estados Unidos, Europa, etc) ou para cidades brasileiras com transmissão comunitária, façam rigorosamente o isolamento social pelo período de 14 dias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí