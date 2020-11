Paranavaí ultrapassa a marca de 1.000 casos confirmados de Covid-19

Nesta segunda-feira (16/11) a Vigilância em Saúde confirmou que Paranavaí já ultrapassou a marca de 1.000 casos confirmados de Covid-19. Isso devido ao número de laudos positivos liberados no fim de semana. Foram 74 novos casos confirmados registrados nas últimas 72 horas.

“A situação está se agravando muito nos últimos dias. Na última semana, foram registrados 83 novos casos, quase o mesmo número de casos confirmados em todo mês de outubro, que foi 87. Com esse número de casos confirmados no fim de semana, já somamos 181 positivos em apenas 16 dias do mês de novembro. Estamos muito próximos de ultrapassar o mês de pico da doença em Paranavaí que foi julho, com 186 casos confirmados. Temos percebido um relaxamento intenso por parte das pessoas com relação ao uso de máscaras e à participação em eventos ou reuniões com aglomeração. Estamos muito preocupados com este crescimento acelerado”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

No último, dia 15, Paranavaí chegou à marca de 8 meses desde a primeira coleta de exame para Covid-19. Segundo o balanço da Vigilância em Saúde, desde então têm sido registrados, em média, 128 casos positivos por mês na cidade, mas novembro já superou esta marca em apenas 16 dias.

A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março com resultado positivo.

Faixa etária – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 1.026 pessoas positivadas para o novo Coronavírus na cidade, 76,80% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 470 pessoas (45,81% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 318 casos confirmados (30,99%). Os idosos a partir de 60 anos são 12,09% dos casos positivados (124 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 114 pessoas positivadas até agora (11,11% do total), entre eles estão 11 bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 1.026 pessoas positivadas para Covid-19 na cidade, 522 (50,88%) são do sexo feminino e 504 (49,12%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (47,27%) foi confirmada através de laudos do LACEN – 485 pessoas no total. Outras 390 pessoas (38,01%) tiveram seus resultados positivados através de Testes Rápidos e 151 pessoas (14,72%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí