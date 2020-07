Paranavaí vai receber R$ 3,1 milhões para combater avanço do Covid-19

O município de Paranavaí vai receber recursos do Ministério da Saúde para reforçar o combate ao Covid-19. Dos R$ 13,8 bilhões aprovados por meio de Medida Provisória, Paranavaí vai ficar com R$ 3.122.098,00. A confirmação do repasse veio pela Portaria nº 1.666/GM/MS, publicada nesta quarta-feira (1º de julho).

Os recursos são destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de tratamento de infecção pelo novo Coronavírus, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia.

Além do repasse do Ministério da Saúde, Paranavaí já tem garantido duas emendas federais que vão acrescentar ainda mais forças no combate ao Covid-19. A primeira é do deputado federal Diego Garcia, no valor de R$ 250 mil, e a outra do deputado federal Rubens Bueno, no valor de R$ 200 mil.

“Esses recursos vêm para ajudar o município no combate ao Covid-19. Temos que agradecer o Governo Federal, que através do Ministério da Saúde, vai socorrer não só Paranavaí, mas todos os municípios do Brasil. E também agradecemos em especial os deputados Diego Garcia e Rubens Bueno, que por meio de emendas parlamentares, enviaram mais recursos para nossa cidade. Estamos passando por momentos difíceis, mas com a ajuda destas pessoas conseguiremos prestar um serviço ainda melhor à população”, disse a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí