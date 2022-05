A partir de segunda-feira, população maior de 12 anos pode tomar vacina contra Covid em 10 UBSs

Com o encerramento da ação de vacinação em massa no Centro de Eventos, a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de maio, a população maior de 12 anos pode receber as doses da vacina contra Covid-19 em 10 salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde de Paranavaí). Por conta do curto prazo de validade das doses após a abertura dos frascos, a vacinação contra Covid nos postos de saúde será realizada de segunda a sexta-feira, somente no período da manhã, das 8h às 11h.

A partir de segunda-feira (9/5), as doses contra Covid para os grupos em andamento estarão disponíveis nas salas de vacina das UBSs: Coloninha, Três Conjuntos, Campo Belo, Celso Konda, Jaraguá, Ouro Branco, Zona Leste, Jardim Maringá, Morumbi e Graciosa. Para receber as doses da vacina contra Covid, basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Exclusivamente na segunda-feira, dia 9, não haverá aplicação de 1ª e 2ª dose para crianças com idades entre 5 e 11 anos. A vacinação para esta faixa etária começa na terça-feira, dia 10, e será realizada somente na sala de vacina da UBS Monte Cristo.

Lembrando que as demais vacinas de rotina e as doses contra Influenza para os grupos prioritários em andamento também serão aplicadas nas salas de vacina das UBSs que estão no cronograma, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí