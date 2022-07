A partir de segunda-feira, UBS Centro retoma atendimento à população da região de abrangência

Depois de uma análise minuciosa sobre a evolução da pandemia de Covid-19 em Paranavaí, a Secretaria Municipal de Saúde tomou uma importante decisão: encerrar os atendimentos exclusivos para pessoas com sintomas suspeitos de Coronavírus e síndromes gripais na UBS Centro. Os atendimentos exclusivos de pessoas com sintomas de Covid e síndromes gripais no posto de saúde serão realizados apenas até sexta-feira (15/7). Com isso, a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de julho, serão retomados os atendimentos normais aos pacientes da região de abrangência da UBS Centro.

“Desde o dia 19 de março de 2020, a UBS Centro estava funcionando como unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid. Agora, tomamos a decisão de encerrar as atividades de referência e retomar o atendimento geral para a população da área de abrangência, com base nos números de casos positivos de Covid registrados nas últimas semanas em Paranavaí. Em janeiro, estávamos registrando, em média, 350 casos positivos por dia. Hoje, essa média está em 15 casos por dia. Além disso, há algumas semanas já iniciamos um trabalho de descentralização dos atendimentos exclusivos de pessoas com síndromes gripais, encaminhando os pacientes para o posto de saúde da sua área de abrangência. As equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) foram treinadas e estão preparadas para absorver essa demanda que, neste momento, está muito menor”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Nas últimas quatro semanas, o número de casos positivos de Covid em Paranavaí está em queda. Prova disso é que, na semana entre 6 e 12 de junho, foram registrados 540 casos positivos da doença no município. Depois disso, os números vêm decrescendo. Na semana entre 13 e 19 de junho, foram registrados 161 casos positivos; na semana entre 20 e 26 de junho, foram 131 casos; na semana entre 27 de junho e 3 de julho, foram 133 casos; e na última semana, entre 4 e 10 de julho, foram 111 casos.

O número da última semana (111 casos positivos) representa apenas 4,43% dos casos registrados na pior semana deste ano: foram 2.506 casos positivos registrados na semana entre 24 e 29 de janeiro.

“O controle da pandemia está sendo possível principalmente por conta do avanço da vacinação da população maior de 5 anos. Nosso último Vacinômetro, mostra que até o último dia 7 Paranavaí tinha 93,67% da população apta (maior de 5 anos) vacinada com a 1ª dose e 85,61% com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose). Já foram mais de 212 mil doses de vacinas aplicadas contra o Coronavírus no município. Estamos investindo todos os esforços para evoluir ainda mais com a imunização e conseguirmos continuar contendo a circulação viral”, avalia Andréia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí