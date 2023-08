A partir de segunda-feira, vacinas contra Influenza e doses contra Covid para crianças estarão disponíveis apenas na UBS Centro

Com a procura já um pouco mais abaixo do esperado, a coordenação de Imunização do município de Paranavaí optou por fazer uma mudança estratégica e concentrar a aplicação das doses remanescentes da vacina contra Influenza e das doses contra Covid para crianças menores de 12 anos, apenas na sala de vacinas da UBS Centro, a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de agosto.

“Temos algumas doses sobrando da Campanha contra Influenza (que acabou no final de junho) e também temos doses de vacinas contra Covid para crianças nos postos de saúde. Optamos por colocar essas vacinas todas em um ponto só para evitar a perda de doses ao abrir os frascos e para facilitar o acesso da população, considerando que a sala de vacinas da UBS Centro está atendendo em horário diferenciado das demais”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

A sala de vacinas da UBS Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, sem interrupção para o almoço, e tem todas as doses de vacinas do Calendário Nacional de Imunização disponíveis para aplicação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí