A partir desta sexta, vacinação contra Influenza está liberada para crianças menores de 8 anos

A partir desta sexta-feira, dia 27 de maio, o município começa a aplicação de vacinas contra Influenza em crianças menores de 8 anos (até 7 anos, 11 meses e 29 dias). A coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde optou por ampliar a faixa etária com a disponibilidade de um novo lote de vacinas recebido esta semana. Para se vacinar, basta ir até uma das salas de vacinas abertas levando um documento pessoal (RG ou CPF), Cartão Sus e Carteira de Vacina.

Em Paranavaí, doze salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão fazendo a aplicação das doses contra Influenza. A população pode receber as doses nas UBSs Três Conjuntos, Coloninha, Campo Belo, Celso Konda, Jaraguá, Morumbi, Ouro Branco, Jardim Maringá, Zona Leste, Monte Cristo, São Jorge e Graciosa. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Além das crianças com idades entre 6 meses a menores de 8 anos (7 anos, 11 meses e 29 dias), até o dia 3 de junho também podem ser vacinadas as pessoas que fazem parte dos seguintes grupos prioritários: idosos acima de 60 anos; profissionais de Saúde ativos; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí