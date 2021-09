A partir desta terça, município retoma aplicação da 2ª dose do imunizante Astrazeneca

A partir desta terça-feira, dia 21 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde vai retomar a aplicação das segundas doses do imunizante Astrazeneca em Paranavaí. O município recebeu nesta segunda-feira (20/9) um lote de aproximadamente mil doses para completar o esquema vacinal da população que recebeu a 1ª dose de Astrazeneca. Quem já está dentro do prazo indicado no Cartão de Vacina para receber a 2ª dose do imunizante, pode ir até o Centro de Eventos, das 8h às 14h.

Repescagem e 2ª dose de Coronavac e Pfizer – Durante toda a semana, o município também dá continuidade à ação de repescagem da vacina contra Covid-19 para todas as pessoas com idade a partir de 18 anos completos que ainda não tomaram a 1ª dose. Além da ação de repescagem, o Centro de Eventos também continua como ponto único de aplicação de 2ª dose, agora dos três imunizantes: Astrazeneca, Coronavac e Pfizer.

Para receber a 1ª ou a 2ª dose da vacina, basta que os públicos-alvo se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS, Cartão de Vacina e Cartão de Gestante (para grávidas e puérperas). Lembrando que, para a aplicação da 2ª dose, deve-se respeitar a data indicada no Cartão de Vacina.

É importante frisar que as pessoas que tomaram a vacina contra Influenza há menos de 15 dias e aquelas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí