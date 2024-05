A partir do próximo mês, vacina BCG será aplicada na UBS Monte Cristo

O município de Paranavaí, através da Secretaria de Saúde, informa que a partir do dia 3 de junho a vacina BCG será aplicada exclusivamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Monte Cristo. A vacina será aplicada todas terças e quintas-feiras, no período da manhã.

A vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) é indicada para prevenir as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea). O esquema de vacinação é em dose única e as famílias devem levar as crianças até a unidade de saúde após receberam alta do hospital.

A UBS Monte Cristo fica na Rua Sinésio Torres, s/n. O telefone é o 3423-5308.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí