Passam de 500 os casos já confirmados de Covid-19 em Paranavaí

Nas últimas 48 horas, doze novos casos de Covid-19 foram confirmados em Paranavaí, oito através de laudos do LACEN, três por Testes Rápidos e um através de exame particular de PCR ultrassensível. Os pacientes confirmados são cinco com homens de 39, 44, 46, 47 e 65 anos, e sete mulheres de 22 (duas com a mesma idade), 23, 28, 42, 45 e 54 anos. Todas pessoas confirmadas hoje estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Com os novos resultados de exames de hoje, subiu para 504 o número de casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí. Deste total, 454 pessoas já estão recuperadas . Elas foram positivadas, mas já passaram dos 14 dias de início dos sintomas e estão fora do período de transmissão da doença.

Considerando os 13 óbitos registrados na cidade desde o início da pandemia, Paranavaí tem hoje 37 pessoas positivadas e com o vírus ativo, duas delas internada na ala Covid da Santa Casa – um homem de 40 anos na Enfermaria e uma mulher de 49 anos na UTI. As outras 35 pessoas positivas e com o vírus ativo estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Agora são 58 pessoas suspeitas (testadas e aguardando resultados de exames), todas cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

E o número de casos descartados (testados negativos) aumentou para 3.625 nas últimas 48 horas.

