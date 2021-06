Pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades serão vacinadas contra Covid-19 nesta terça-feira no Centro de Eventos

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, darão continuidade nesta terça-feira (8/6) à ação de imunização em massa com as primeiras doses da vacina contra Covid-19, no Centro de Eventos de Paranavaí. Com a antecipação da faixa etária iniciada nesta segunda-feira (7/6), o município optou por baixar as idades do público-alvo. Com isso, nesta terça-feira (8), as pessoas de 55 a 59 anos completos, sem comorbidades, poderão ser imunizadas, das 8h às 18h.

Para receber a dose da vacina, basta que os públicos-alvo se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina contra Influenza há menos 15 dias e aquelas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí