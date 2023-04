Pessoas maiores de 12 anos com comorbidades são incluídas nos grupos prioritários para receber vacina bivalente contra Covid-19

Nos últimos dias, o Ministério da Saúde lançou a Nota Técnica nº 17/2023-CGICI/DIMU/SVSA/MS, incluindo as pessoas maiores de 12 anos com comorbidades aos grupos prioritários autorizados a receber a vacina bivalente contra Covid-19. Em Paranavaí, as pessoas que tenham alguma das comorbidades previstas pelo Ministério da Saúde (conforme tabela anexa na aba “Arquivos”) devem procurar a sala de vacina mais próxima de sua casa portando documento pessoal com foto, CPF, Cartão SUS e Carteira de Vacina. As salas de vacina do município ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

“Os pacientes com comorbidades que já são acompanhados na UBS, não precisam comprovar a comorbidade, já que seus dados clínicos podem ser verificados no prontuário eletrônico. Para aqueles que não fazem acompanhamento de saúde nos postinhos, é necessário apresentar uma carta de recomendação médica, indicando a comorbidade”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Brabaço.

Fazem parte do grupo de comorbidades contemplados pelo Ministério da Saúde, pessoas com: Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAS); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência Cardíaca (IC); Cor-pulmonal e hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Periocardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas artesriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares; Doença renal crônica; Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves; Obesidade mórbida; Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas; e Doença hepática crônica.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí