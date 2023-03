Pessoas maiores de 60 anos já podem tomar vacina bivalente contra Covid-19 em Paranavaí

Já estão disponíveis em todas as salas de vacina do município de Paranavaí, as vacinas bivalentes da Pfizer contra Covid-19 para as pessoas maiores de 60 anos. Para receber a dose da vacina bivalente, basta ir até a sala de vacina mais próxima de sua casa portando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Carteira de Vacina comprovando que tomou pelo menos duas doses de vacina contra Covid anteriormente. As salas de vacina do município, que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Excepcionalmente neste sábado, dia 11 de março, três salas de vacina também estarão abertas para atender ao público maior de 60 anos com a vacina bivalente. A UBSs Panorama estará com a sala de vacina aberta das 8h às 14h. Já as salas de vacina das UBSs Celso Konda e Zona Leste estarão abertas das 8h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí