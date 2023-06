Ponto de Apoio da Farmácia Municipal começa a atender na segunda-feira na Vila Operária

A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de junho, começa a funcionar na Vila Operária o Ponto de Apoio da Farmácia Municipal, oferecendo todos os medicamentos disponíveis na rede pública. A unidade de extensão da Farmácia Municipal está instalada dentro da UBS Celso Konda e vai atender os pacientes de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Segundo a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar, a UBS Celso Konda foi escolhida para abrigar o Ponto de Apoio da Farmácia Municipal por estar em uma área territorial estratégica, abrangendo as regiões da Vila Operária e dos jardins Santos Dumont e Simone. Além disso, a UBS está situada em uma área residencial de população vulnerável. “Com a distribuição gratuita de medicamentos na Vila Operária, a população vai ter acesso facilitado ao serviço sem precisar ir até a Farmácia Municipal do Centro”, frisa.

A abertura do Ponto de Apoio da Farmácia Municipal está sendo possível graças a uma parceria da Secretaria de Saúde com as instituições de Ensino Superior que têm o curso de Farmácia em Paranavaí. “É um projeto-piloto que foi todo formalizado pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura. De um lado, o município disponibiliza a estrutura física dentro da UBS Celso Konda e servidores efetivos responsáveis pelo serviço. De outro lado, as instituições de ensino fornecem equipamentos e mobiliário para acomodar os estudantes e supervisores que vão cumprir carga horária de estágio obrigatório para a conclusão da graduação”, enfatiza Andréia.

