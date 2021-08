População deve atualizar cadastro na UBS de referência antes de ir se vacinar

A Secretaria Municipal de Saúde está orientando a toda a população que estiver com os dados desatualizados juntos ao município, para procurarem a sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência para fazer a atualização cadastral antes de ir se vacinar.

“Algumas pessoas estão procurando o Centro de Eventos para serem vacinadas e estão tendo problemas por estarem com os dados desatualizados. Muitas vezes a pessoa veio morar em Paranavaí há pouco tempo e ainda está cadastrada como morador de outro município; ou ainda mudou de bairro e, com isso, também precisa mudar o cadastro na UBS de referência. Por isso, é importante que, ao ir até o Centro de Eventos para se vacinar contra Covid-19, as pessoas estejam com os dados cadastrais atualizados e a Carteira de Vacinação em mãos. Isso agiliza o atendimento no dia da vacina e também evita que haja qualquer divergência de informações no momento em que as equipes lançam a aplicação da vacina no sistema do Ministério da Saúde”, explica a coordenadora do Estratégia Saúde da Família, Talita Purificação Ferreira.

Para fazer a atualização cadastral, basta que o cidadão se dirija à sua UBS de referência levando documentos pessoais (RG ou outro documento com foto, e CPF), comprovante de residência atualizado e o Cartão SUS. Caso o Cartão SUS esteja desatualizado ou tenha sido extraviado, esta também é uma oportunidade para que a pessoa solicite a 2ª via do documento.

Lembrando que a atualização dos dados pessoais de cada cidadão é essencial para agilizar todos os atendimentos em Saúde no município, inclusive a aplicação de doses de vacinas de qualquer tipo. “A atualização do cadastro de cada cidadão junto à UBS de referência é fundamental neste momento, pois vai ajudar o município a ter um mapa ainda mais detalhado para todos os atendimentos em Saúde”, frisa Talita.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí