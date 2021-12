População pode procurar atendimentos em Saúde Mental nas UBSs

Buscando amenizar os impactos na Saúde Mental dos profissionais que atuam na linha de frente da pandemia do Coronavírus e da população em geral, a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando estratégias para promover o acolhimento e a escuta dos pacientes que precisam. Quem precisar de atendimento em Saúde Mental pode procurar a sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência para passar por uma triagem e receber o melhor encaminhamento de acordo com cada caso.

“As equipes do Estratégia Saúde da Família (ESF) nos postos de saúde realizam os atendimentos médicos iniciais e encaminhamento dos tratamentos. As enfermeiras são qualificadas para realizar a Estratificação de Risco em Saúde Mental, conformo o protocolo da SESA (Secretaria de Estado da Saúde). Os casos podem ser classificados como de risco baixo, médio ou alto. Os pacientes classificados como baixo risco são atendidos e acompanhados na própria UBS de referência. Já os casos classificados como risco médio ou alto são matriciados – a equipe da UBS discute com a equipe especializada para definir o plano de cuidado mais indicado para o paciente e , se necessário, pode ser encaminhamento para o tratamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) ou para o ambulatório de Saúde Mental do município”, explica a coordenadora , Hellen Patrícia Zaine Matsumoto.

No caso de profissionais que estão atuando na linha de frente da pandemia, o município realiza os atendimentos dos casos classificados como risco médio ou alto aos sábados.

“Reforçamos o empenho da Gestão Municipal, em especial neste período da pandemia da Covid-19, para manter e ampliar a oferta dos serviços públicos visando o bem-estar da população e dos servidores municipais que prestam um trabalho fundamental à cidade”, frisa Hellen.

Lembrando que as pessoas interessadas em receber atendimentos em Saúde Mental, sejam profissionais da linha de frente da pandemia ou a população em geral, devem procurar a sua UBS de referência para mais informações e os devidos encaminhamentos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí