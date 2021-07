População pode tomar vacina contra Influenza em 12 UBS de Paranavaí

Com a liberação da vacinação contra Influenza para a população em geral, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, abriu 12 salas de vacina de Paranavaí para imunizar as pessoas de todas as idades acima de 6 meses. Quem quiser ser vacinado contra Influenza pode receber a dose nas seguintes UBSs (Unidades Básicas de Saúde): 3 Conjuntos, Coloninha, Campo Belo, Ouro Branco, Sumaré, Graciosa, Celso Konda, Monte Cristo, Zona Leste, Jardim Maringá, Jaraguá e São Jorge.

Para receber a dose da vacina que protege contra três tipos de Influenza (H1N1, H3N2 e B Victoria), basta procurar a UBS mais próxima de sua casa levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão de Vacina e Cartão SUS. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Mas é importante lembrar que quem tomou a vacina contra Covid-19 precisa esperar um intervalo de 15 dias para receber a dose contra Influenza. Outra orientação dada pela Secretaria Municipal de Saúde é a de que quem está com a segunda dose da vacina contra Covid atrasada ou já dentro do prazo para tomar, que dê preferência para a vacina do Covid, aguarde 15 dias e depois tome a vacina contra Influenza.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí