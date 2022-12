População pode tomar vacinas contra Covid de manhã e à tarde nas UBSs

A Secretaria de Saúde de Paranavaí, através da coordenação de Imunização, informa que toda a população apta para tomar doses de vacina contra Covid, pode procurar a aplicação tanto no período da manhã (das 8h às 11h30) como no período da tarde (das 14h às 16h) nas salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.

“Anteriormente, as vacinas contra Covid estavam sendo aplicadas apenas no período da manhã, por conta do prazo de validade dos frascos abertos. Agora, estaremos otimizando a vacinação, levando em consideração que o número de pessoas positivas para Covid tem aumentado bastante nas últimas semanas”, explica a coordenadora da Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Crianças de 3 e 4 anos – A coordenação de Imunização informou também que recebeu um novo lote de vacinas para imunizar as crianças de 3 e 4 anos completos contra Covid. Os pais ou responsáveis só precisam procurar uma das 10 UBSs com doses para esta faixa etária e agendar a aplicação antecipadamente.

As salas de vacina abertas para aplicação das doses contra Covid 19 em crianças de 3 e 4 anos são: Coloninha, São Jorge, Campo Belo, Celso Konda, Panorama, Chácara Jaraguá, Morumbi, Jardim Maringá, Monte Cristo e Graciosa.

