Prefeitura abre inscrições para Programa de Tratamento da Obesidade

Nesta segunda-feira (17/2), a Prefeitura de Paranavaí, por meio das Secretarias de Saúde (Sesau) e de Esporte e Lazer (Semel), abriu as inscrições para o Programa Municipal de Tratamento da Obesidade (PMTO).

O programa oferece 120 vagas para adultos entre 20 e 70 anos. Os atendimentos estão previstos para começar em 10 de março e serão realizados no Centro da Juventude, localizado na Rua Sebastião Felipe Moreira, nº 355, Vila Operária.

As atividades ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h e das 18h30 às 20h15.

As inscrições devem ser feitas até 28 de fevereiro por meio do formulário online disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddJgkzsYZIDmX63Qej-8S_OBsHB3qG...

Segundo a Sesau, os inscritos serão selecionados com base na ordem de inscrição, no Índice de Massa Corporal (IMC igual ou superior a 35) e na disponibilidade de vagas. Para calcular o IMC, os interessados podem acessar a calculadora online: https://aps.bvs.br/apps/calculadoras/index.php?page=6

Sobre o Programa - De acordo com a coordenadora do projeto, Ieda Carla Candido, o tratamento visa reduzir o peso e os fatores associados à obesidade por meio de uma abordagem cognitivo-comportamental.

“O tratamento e acompanhamento envolvem vários aspectos, sobretudo o comportamental, focando na reeducação nutricional e mudanças no estilo de vida”, explica.

Os participantes receberão acompanhamento de profissionais de educação física, nutricionista e psicólogo e passarão por avaliações periódicas para acompanhar a evolução do tratamento.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a equipe da Academia da Saúde, localizada na Rua Antônio Fachin, em frente à UBS do Jardim Maringá, ou pelo WhatsApp (44) 9 9152-2446, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí