Prefeitura abre Processo Seletivo para médico clínico geral e agente de apoio educacional

A Prefeitura de Paranavaí está abrindo Processo Seletivo Simplificado para contratação em caráter excepcional e temporário de profissionais médicos e agentes de apoio educacional. A abertura do Processo Seletivo foi autorizada com base no Decreto Municipal nº 21.217/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios nesta segunda-feira (27/4), que considera a situação de surto endêmico de dengue, o cenário epidemiológico de Covid- 19 em Paranavaí e o estado de calamidade pública decretado no município em virtude do Coronavírus.

O PSS vai selecionar profissionais para ocupar a função de Médico Clínico Geral, com salário base de R$ 16.103,05 para carga horária de 40 horas semanais; e para a função de Agente de Apoio Educacional, com salário base de R$ 1.674,60 para carga horária de 40 horas semanais. A contratação será feita pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período.

O período de inscrições para o Processo Seletivo vai de 4 a 18 de maio e não há cobrança de taxas aos candidatos. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente via internet. Basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: clicar em “Portal da Transparência” > “Pessoal” > “Processo Seletivo Simplificado – PSS 02/2020”. Em seguida, é só selecionar o cargo pretendido. Depois de ler o Edital, o candidato deverá preencher todos os campos disponíveis do Formulário eletrônico e anexar os documentos comprobatórios solicitados.

A relação dos inscritos será divulgada até o dia 21 de maio e o resultado da análise das titulações será divulgado até o dia 2 de junho, através do site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí