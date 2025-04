Prefeitura de Paranavaí realiza mutirão de ortopedia neste sábado

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove neste sábado (26/4) um mutirão de consultas na especialidade de ortopedia. A expectativa é atender mais de 650 pacientes, visando reduzir a fila de espera nesta especialidade.

Os pacientes foram previamente contatados pela equipe da Sesau e já estão com horário agendado. "É fundamental que os pacientes compareçam no horário marcado para evitar atrasos e garantir o bom andamento dos atendimentos. Esse mutirão é uma ação estratégica do município para reduzir a grande demanda por ortopedia", destacou o Diretor de Gestão, João Bruno Jabur.

Para garantir o sucesso da iniciativa, estarão disponíveis médicos ortopedistas, médicos clínicos para apoio nas avaliações iniciais, além de equipes completas de enfermagem e recepção.

Quando: Sábado, dia 26 de abril, das 8h às 18h.

Onde: Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro (Praça Brasil, s/nº) e no antigo prédio da Secretaria Municipal de Saúde (ao lado do Shopping Cidade).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí