O prefeito de Tamboara, Antônio Cauneto, teve um gesto que mereceu reconhecimento especial da diretoria da Santa Casa de Paranavaí. O município recebeu do Governo Federal um respirador para o Hospital Municipal. A doação foi resultado de uma ação do deputado Luciano Ducci. Mas, em vez de instalar no Hospital Municipal de Tamboara, Cauneto deu outra destinação ao equipamento.

“Imediatamente, diante da necessidade verificada por todos nós e tendo a possibilidade de contribuir com a Santa Casa, podendo salvar vidas através desse equipamento, fizemos um Termo de Cessão de Uso do Equipamento para ser utilizado naquela Casa de Saúde, já que também atende os pacientes de nosso município nos casos mais graves”, contou o prefeito, que já fez a entrega do respirador ao hospital, através de suas redes sociais.



Prefeitura de Tamboara doa respirador para Santa Casa de Paranavaí





No ato de entrega a diretoria da Santa Casa foi representada pelo supervisor de manutenção Eduardo Panta e o servidor Diego Nascimento, do almoxarifado.

“Nossa diretoria ficou sensibilizada com o gesto do prefeito Toninho Cauneto. De fato, o ventilador mecânico é um dos principais equipamentos neste período de pandemia e certamente vai ajudar salvar vidas”, sublinhou o diretor-geral administrativo da Santa Casa, Héracles Alencar Arrais.

Segundo ele o prefeito de Tamboara “entendeu o espírito deste momento. A pandemia é um grande desafio, que só será vencido se pensarmos no coletivo e não no individual. Foi um belo gesto do município, pois sabemos que para fazer a cessão temporária do respirador precisou da compreensão de muitas pessoas. Nós agradecemos a todos os que se envolveram nesta causa”.

De fato, Cauneto foi sensível ao momento delicado. Mas para fazer a cessão, como ele mesmo contou, houve “pareceres favoráveis dos nossos médicos, Diretor de Saúde, Secretária de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e COE”.

O prefeito vai além: “Destacamos ainda, que para cumprir todo o rito da Câmara de Vereadores levaria alguns dias para que a votação e aprovação da medida fosse autorizada, e cada dia vale uma vida, mas felizmente alguns Vereadores, Almir, Célia, Claudionor, Giovane, Maycon, Nilvan, Rafinha e Xuxinha foram pontuais diante do caos que vivenciamos na saúde pública em virtude da Covid-19”.

