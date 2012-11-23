Prefeitura oferece tratamento para obesidade em crianças e adultos

A Prefeitura de Paranavaí, por meio das Secretarias de Saúde (Sesau) e de Esporte e Lazer (Semel), abriu nesta semana as inscrições para o Programa Municipal de Tratamento da Obesidade (PMTO). A iniciativa oferece acompanhamento gratuito para crianças e adultos com obesidade. O início das atividades está previsto para o dia 25 de agosto.

Ao todo, estão disponíveis 100 vagas, sendo 50 para adultos entre 20 e 65 anos (PMTO Sênior) e 50 para crianças de 8 a 12 anos (PMTO Kids). As atividades acontecerão na Academia da Saúde da UBS do Jardim Maringá, às segundas, quartas e sextas-feiras. O grupo infantil terá encontros das 14h às 15h30, enquanto o grupo adulto será atendido das 18h30 às 20h15.

Segundo a coordenadora do projeto, Ieda Carla Candido, o foco do tratamento é a redução de peso e dos fatores associados à obesidade, utilizando uma abordagem cognitivo-comportamental.

“O tratamento e acompanhamento envolvem vários aspectos, sobretudo o comportamental, focando na reeducação nutricional e mudanças no estilo de vida”, explica a coordenadora.

Os participantes contarão com acompanhamento de profissionais de educação física, nutricionista e psicólogo, além de passarem por avaliações periódicas para monitorar a evolução do tratamento.

A seleção dos inscritos será feita com base na ordem de inscrição, no Índice de Massa Corporal (IMC igual ou superior a 35 para adultos) e percentil superior a 97 para crianças, além da disponibilidade de vagas. Interessados podem calcular o IMC por meio da calculadora online:

https://aps.bvs.br/apps/calculadoras/index.php?page=6

As inscrições seguem até o dia 20 de agosto e devem ser feitas por meio de formulário online, disponível no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevxn1FT3KvIuM8ERoIGXvxI5_uSGfE...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí