Equipes de agentes de endemias da Vigilância em Saúde de Paranavaí, das secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, e ainda voluntários, participaram no último sábado (25) do mutirão contra a dengue no Jardim Morumbi. No total, 44 quarteirões foram vistoriados pelos agentes e foram retirados do bairro mais de 20 caminhões carregados de material que acumula água.

“Durante a semana passada as equipes de Infraestrutura do município estiveram no Morumbi e retiraram muito lixo acumulado nas vias públicas. No mutirão de sábado fizemos todo um trabalho de fiscalização e orientação com relação ao combate à dengue, e o recolhimento apenas de materiais que acumulam água. A equipe da Infra também aproveitou a ação especial e esteve na área mapeada com o caminhão de

hidrojateamento, fazendo a desobstrução e limpeza das bocas de lobo em situação mais crítica”, explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

A diretora da Vigilância lembra ainda que a limpeza dos quintais e a retirada de lixo e entulhos dos imóveis, é de responsabilidade da população. “Temos recebido muitos telefones na Vigilância, de pessoas solicitando agendamento para que nós façamos o recolhimento do lixo nas casas. É importante lembrar que o município tem caminhões que fazem diariamente a coleta de lixo em todas as áreas da cidade, inclusive nos distritos. É só o morador tirar o lixo no dia e horário específico do seu bairro, que o material é recolhido. Nos mutirões, nós não vamos entrar para limpar o quintal de ninguém e nem recolher lixo. Estamos recolhendo apenas os materiais que podem acumular água e causar risco de se tornarem criadouros de larvas do mosquito da dengue”, frisa Keila.

A Vigilância em Saúde já está trabalhando ações prévias durante esta semana para a realização de um novo mutirão no próximo sábado, dia 1º de fevereiro, em uma das regiões da Vila Operária. O bairro está com índice de 6,5 (alto risco) de infestação de dengue.

Números – Um relatório apresentado pela Vigilância em Saúde na última quinta-feira (23/1) apontou que 1.142 casos suspeitos de dengue já foram notificados em Paranavaí desde o dia 1º de janeiro. Destes casos, 127 foram confirmados, 13 descartados e 1.026 ainda estão sob investigação, aguardando resultado. “Em apenas 23 dias, nós já temos 25% do número total de casos notificados em todo o ano de 2019, quando já estávamos em situação de epidemia”, destaca a diretora da Vigilância.

Os números de 2019 atualizados são os seguintes: 4.388 casos suspeitos de dengue notificados, 1.717 confirmados, 2.142 descartados e 518 ainda sob investigação, aguardando resultado.

