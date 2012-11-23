Prevenir quedas é uma das medidas para um envelhecimento mais seguro

As quedas estão entre os principais riscos à saúde da população idosa e podem causar consequências que vão desde lesões leves até a perda da independência e da qualidade de vida. Por isso, a adoção de medidas preventivas dentro e fora de casa é fundamental para garantir mais segurança no dia a dia.

Entre os cuidados recomendados estão a manutenção de ambientes bem iluminados, a retirada de tapetes soltos, a instalação de barras de apoio em locais estratégicos, o uso de calçados adequados e a prática regular de atividades físicas, que contribuem para o fortalecimento muscular, o equilíbrio e a coordenação motora.

Em Paranavaí, a conscientização sobre os cuidados na terceira idade também faz parte das ações desenvolvidas por meio do programa Envelhecer Faz Parte da Vida, realizado em parceria pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer, Saúde e Assistência Social, Mulher e Família. Entre as atividades promovidas dentro do programa está a Feira da Longevidade, realizada anualmente pela Prefeitura com orientações e informações voltadas à saúde e à qualidade de vida da população idosa.

"A prevenção é sempre o melhor caminho. Muitas quedas podem ser evitadas com medidas simples, que fazem diferença na rotina dos idosos. Nosso trabalho busca levar informação e incentivar hábitos que contribuam para um envelhecimento mais seguro e com mais qualidade de vida", afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Jane Nunes.

Além dos cuidados com o ambiente, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que os idosos mantenham acompanhamento médico regular, realizem exames periódicos e procurem atividades que contribuam para a manutenção da força muscular, da mobilidade e do equilíbrio.

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA - Além das quedas, outro tema lembrado pela secretária Jane Nunes é a violência contra a população idosa. Nesta segunda-feira (15), é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi criada para alertar sobre casos de violência física, psicológica, financeira, negligência e abandono que atingem a população idosa. Casos suspeitos ou confirmados devem ser denunciados aos órgãos competentes para que as vítimas recebam proteção e acompanhamento adequado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí