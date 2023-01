Primeiro LIRA do ano tem índice de 4,5 e alto risco de infestação do mosquito da dengue

Os agentes de endemias de Paranavaí finalizaram as visitas domiciliares em todos os bairros da cidade para fazer o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes (LIRA) de 2023. O resultado é preocupante. O novo LIRA registrou média de 4,5, representando alto risco de infestação e um ritmo acelerado de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti.

Para a realização do novo LIRA, a Vigilância em Saúde dividiu a cidade em cinco setores de fiscalização. Dois setores estão com alto risco de infestação, com índices de 5,68 (região do Jardim São Jorge) e 5,25 (região do Jardim Santos Dumont). Os outros três setores também preocupam com índices de 4,33 (região do Jardim Morumbi), 4,12 (centro) e 2,99 (região do Jardim Ouro Branco). No total, foram inspecionados 2.189 imóveis entre os dias 9 e 12 de janeiro.

Nas regiões de alto risco de infestação a situação é de alerta total. “Estamos em um período de constantes chuvas que podem acelerar ainda mais o ritmo de proliferação do mosquito da dengue. Pedimos a colaboração da população com a limpeza das casas e terrenos para que não enfrentemos dias piores”, aponta a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

A situação de 2023 não é novidade, já que o histórico do 1º LIRA do ano mostra tendência de números elevados. “Infelizmente, ano após ano, passamos pelas mesmas coisas. As pessoas sabem que é um mês com mais chuva e aumenta o risco de proliferação do mosquito da dengue, mas não se esforçam para evitar isso. Essa é uma luta de cada pessoa e não apenas do poder público. Podemos fazer a nossa parte que não será suficiente. Precisamos da ajuda de cada morador para ter sucesso no combate à dengue”, finalizou Andreia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí