Primeiro LIRA do ano tem índice de 4,6 e alto risco de infestação do mosquito da dengue

Paranavaí já começou o ano de 2024 em alerta para um inimigo muito presente neste período de altas temperaturas e chuvas frequentes: a dengue. A Vigilância em Saúde divulgou hoje (11/1) o resultado do primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes (LIRA) do ano. Os agentes endemias inspecionaram 2.197 imóveis entre os dias 8 e 11 de janeiro e o resultado foi um índice de 4,6, representando alto risco de infestação e um ritmo acelerado de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti nos bairros da cidade.

Dos cinco setores inspecionados pelos agentes de endemias, três estão com alto risco de infestação. A pior situação está no Estrato 3, que engloba as regiões dos jardins São Jorge, Simone, Vista Alegre, Santa Maria, Três Conjuntos e Matarazzo. Lá, o índice de infestação registrado é de 7.

No Estrato 4, que engloba as áreas do Santos Dumont, Vila Operária e Éttore Giovine, o índice é de 5,3. E no Estrato 2, que engloba as regiões do Ouro Branco, Ouro Verde, Silvio Vidal e Campestre, o índice está em 5.

Os outros dois setores estão com índices acima de 1,0 e médio risco de infestação. No Estrato 1, que engloba a região do Centro e Guanabara, o índice registrado foi de 3,5. E no Estrato 5, que engloba as regiões do Morumbi, Jardim América, Jardim das Nações, Sumaré, Distrito Industrial e Vila Paris, o índice está em 2.

“Em novembro de 2023, registramos um índice de 3,2 no última LIRA realizado. E como já era esperado, o índice subiu consideravelmente por conta das altas temperaturas intercalando os períodos de chuvas rápidas. Com as festas de fim de ano, houve mais acúmulo de lixo nas residências e a população descuidou ainda mais da limpeza nos quintais. Em janeiro do ano passado, no primeiro LIRA, registramos um índice parecido, de 4,5, mas agora consideramos que a situação é bem pior com relação à velocidade de proliferação dos mosquitos, que está muito alta”, explica o assessor de Combate a Endemias da Vigilância em Saúde, Tiago Dias de Almeida.

O último Boletim da Dengue de Paranavaí mostra que desde o dia 1º de agosto de 2023 até esta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, o município notificou 1.391 casos suspeitos de dengue. Deste total, 554 casos foram confirmados, 787 descartados e 50 casos estão suspeitos (aguardando resultado). Nenhuma morte por dengue foi confirmada no período.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí