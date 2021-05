Profissionais da Educação com 56 e 57 anos e pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades recebem vacina contra Covid nesta terça

Nesta terça-feira, dia 18 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, dá continuidade à aplicação das primeiras doses da vacina contra Covid-19 para os profissionais da Educação com 56 e 57 anos completos e para as pessoas de 55 a 59 anos completos que tenham comorbidades como diabetes, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, doença renal, obesidade mórbida, cirrose hepática e demais doenças relacionadas no Plano Estadual de Imunização.

Profissionais da Educação – Para os profissionais da Educação com 56 e 57 anos completos, as doses da vacina contra Covid-19 serão aplicadas das 8h às 14h na UBS Zona Leste, exclusivamente em sistema drive-thru. As doses são destinadas a professores e funcionários das escolas públicas e privadas do Ensino Básico, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e EJA. Frisando que, segundo o Plano Estadual de Imunização, os profissionais de Ensino Superior não entram nesta etapa.

Para receber a dose da vacina, basta que os profissionais da Educação destas idades se dirijam ao ponto de vacinação levando documento de identificação com foto, Cartão SUS, Cartão de Vacina e uma Declaração Nominal que comprove sua vinculação ativa com a escola.

A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou um modelo de Declaração Nominal que deve ser preenchida, assinada e carimbada pelo diretor da instituição de ensino, comprovante o vínculo ativo. A Declaração deve ser entregue na Unidade de Saúde no momento da vacinação.

Lembrando que, para receber a dose da vacina contra Covid-19 é necessário, obrigatoriamente, aguardar o intervalo mínimo de 15 dias para receber a dose da vacina contra Influenza.

Pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades – As doses da vacina contra Covid-19 para as pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades serão aplicadas das 8h às 14h na UBS Zona Leste (exclusivamente em sistema drive-thru) e na UBS Monte Cristo, ou das 8h às 11h30 e das 14h às 16h em outros doze locais de vacinação – UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa.

Para receber a dose da vacina, basta que as pessoas desta faixa etária se dirijam ao ponto de vacinação mais próximo de sua casa levando documento de identificação com foto, Cartão SUS, Cartão de Vacina e uma prescrição/declaração com indicação do médico para receber a dose, constando a comorbidade existente.

A 14ª Regional de Saúde disponibilizou um modelo de Formulário para Atestado Médico autorizando a vacinação contra Covid-19, que deve ser preenchido, assinado e carimbado pelo médico responsável.

Forças de segurança e salvamento – O município também recebeu 50 segundas doses para o reforço da imunização dos profissionais que integram as forças de segurança e salvamento. A aplicação das doses será realizada exclusivamente na UBS Monte Cristo, das 8h às 14h. É necessário que as pessoas deste grupo observem e aguardem a data agendada na Carteira de Vacinação para receber a 2ª dose.

Serviço

Profissionais da Educação com 56 e 57 anos completos – 1ª dose

* 18 de maio (terça-feira), das 8h às 14h

Local: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru)

Pessoas de 55 a 59 anos completos, com comorbidades – 1ª dose

* 18 (terça-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru) e UBS Monte Cristo

* 18 (terça-feira), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h

Locais: UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa

Forças de segurança e salvamento – 2ª dose

(com data agendada na Carteira de Vacinação)

* 18 (terça-feira), das 8h às 14h

Local: UBS Monte Cristo

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí