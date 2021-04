Profissionais de Saúde podem tomar 2ª dose da vacina Astrazeneca a partir desta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, informa aos profissionais de Saúde de Paranavaí que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca a partir do dia 2 de fevereiro, que as segundas doses da vacina estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, dia 28 de abril, exclusivamente na UBS Monte Cristo.

“A aplicação da 2ª dose da Astrazeneca para os profissionais de Saúde será feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, somente na UBS Monte Cristo. Mas é importante seguir a data agendada na Carteira de Vacinação. Não é preciso se antecipar, pois as doses já estão garantidas para os profissionais de Saúde, de acordo com o prazo estipulado na Carteira de Vacinação”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí