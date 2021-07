Programa de tratamento de obesidade entra na terceira fase

O município de Paranavaí iniciou nesta semana a terceira fase do programa multiprofissional de tratamento da obesidade. O programa é gratuito e tem como objetivo a redução do peso e dos fatores associados à está doença através de abordagem cognitivo-comportamental.

“O programa tem duração de 16 semanas e nesse tempo os participantes passam por acompanhamento de profissionais de educação física, psicologia, nutrição, medicina e enfermagem. Os participantes já passaram por exames bioquímicos e físicos e após o tratamento serão reavaliados”, disse a diretora de projetos da Secretaria de Esportes e Lazer, Ieda Carla Cândido.

O programa está sendo realizado na sede do Centro da Juventude e os encontros ocorrem duas vezes por semana, com grupos de vinte pessoas com idade de 18 a 59 anos. Este é um programa em parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer, coordenado pela educadora física Ieda Carla Cândido, e Secretaria de Saúde, coordenado pela enfermeira Raquel Tomiazzi Utrila.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí