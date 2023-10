Projeção de novo aumento no número de casos positivos de Covid coloca Saúde em alerta

A fase pandêmica de Covid-19 no Brasil já é considerada finalizada, mas a Secretaria Municipal de Saúde continua monitorando a evolução do número de casos suspeitos, positivados, descartados e recuperados da doença em Paranavaí. Desde janeiro deste ano, o número de casos positivos veio apresentando queda considerável mês a mês, chegando a apenas 9 casos registrados em julho, por exemplo. Mas nos meses de setembro e outubro, os números têm mostrado um novo aumento de pacientes positivados para Covid-19, o que acendeu o sinal de alerta para a Secretaria de Saúde.

O ano de 2023 começou com 346 casos positivos de Covid registrados em janeiro. A partir daí, os números foram caindo consideravelmente. Foram 133 casos em fevereiro, 142 em março, 61 em abril, 80 em maio, 27 em junho e 9 em julho – a menor média de casos positivos mensais registrada desde abril de 2020.

Em agosto, a média foi de 1 caso positivo registrado por dia – total de 33 no mês. Em setembro, a média dobrou. Foram 63 pacientes positivados no mês, uma média de 2 por dia. Mas foi a projeção do mês de outubro que acendeu o sinal de alerta para a Saúde. Do dia 1º ao dia 20 de outubro, já foram registrados 82 casos positivos de Covid em Paranavaí – média de 4 por dia.

Dos 82 pacientes positivados para Covid nos primeiros 20 dias do mês de outubro, 4 são crianças da faixa etária entre 2 e 9 meses, 3 adolescentes de 15 a 17 anos, 29 homens de 22 a 89 anos, e 46 mulheres de 20 a 97 anos.

Na última sexta-feira, dia 20 de outubro, a Santa Casa tinha quatro pacientes com Covid internados, sendo duas mulheres de 64 e 74 anos em leito de UTI, uma mulher de 32 anos em leito de Enfermaria, e uma criança de 9 anos em UTI Pediátrica.

O último óbito de paciente com Covid registrado em Paranavaí aconteceu no dia 10 de outubro. O paciente era um homem de 80 anos, com comorbidades, que estava internado na Santa Casa.

“Sabemos que a Covid veio para ficar, assim como a gripe H1N1. Estamos aprendendo a lidar com ela e fazendo nossa parte para amenizar ao máximo os sintomas com a cobertura vacinal da população. Felizmente não temos visto mais aquele grande número de casos graves da doença, com pacientes precisando de longas internações e cuidados intensivos. Mas os números nos mostram que o vírus continua em circulação e, neste momento, com um pouco mais de força. Nossa recomendação é que as pessoas que estiverem com sintomas suspeitos de Covid ou de gripe, usem máscaras ao frequentar ambientes com muita gente e busquem manter as medidas mínimas de higienização das mãos”, orienta a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí