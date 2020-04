A Secretaria Municipal de Saúde informou na manhã desta terça-feira (7/4) que os quatro pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí já estão fora do período de transmissão. “A médica do município, que está fazendo o monitoramento dos pacientes através do nosso Call-Center, informou que todos estão estáveis e os que ainda apresentam algum sintoma, estão apresentando melhora gradativa. Os quatro são considerados pacientes com alta médica por já terem passado do período de transmissão”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

O primeiro paciente, um homem de 70 anos, começou a apresentar os sintomas no dia 10 de março. O exame foi coletado no dia 15 de março e o resultado positivo confirmado no dia 22. Hoje, ele não apresenta mais nenhum sintoma de Coronavírus. No contato da médica, o paciente informou que está apenas com dificuldades para sentir cheiros, o que é uma das consequências apresentadas para pessoas que tiveram Covid-19.

A segunda paciente, uma mulher de 62 anos, começou a ter sintomas da doença no dia 22 de março. Ela foi testada no dia 23 e o resultado confirmado no dia 28. Em isolamento desde o início dos sintomas, nesta terça-feira (7) ela relatou para a médica que durante a noite teve dor de cabeça, congestão nasal e ainda apresenta tosse, porém, sem febre. O quadro dela é estável.

O terceiro paciente, um homem de 60 anos, coletou exame no dia 26 de março e teve a confirmação para Covid no dia 2 de abril. Hoje ele está assintomático.

O quarto paciente, um homem de 47 anos, relatou para a médica que começou a apresentar os sintomas no dia 20 de março. Ele foi testado no dia 31 de março na cidade de Londrina e o resultado confirmado para Coronavírus no dia 4 de abril. Nesta terça-feira ele apresenta apenas discreta coriza e, por opção pessoal, continua em casa em isolamento. A esposa e filhos do paciente, que moram na mesma casa, estão assintomáticos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí